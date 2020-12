Ultra-hot, il sent bon et est toujours là pour nous. On ne parle pas de notre crush de la compta mais bel et bien du chocolat chaud. Voici l’une de nos recettes préférées.

Commencez par râper une orange et réservez les zestes. Dans une première casserole, faites chauffer le lait avec la crème, le cacao, le sucre et la cannelle jusqu’à ce que le mélange frémisse. Remuez régulièrement. Ajoutez ensuite le chocolat noir que vous aurez fait fondre à feu doux dans une autre casserole et continuez à remuer jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène. Une fois le chocolat chaud servi dans la tasse, ajoutez les zestes et le bâton de cannelle. Et voilà!