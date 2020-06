Valais

Recettes de 4 milliards de francs pour le canton, un record

Les comptes 2019 de l’Etat du Valais ont été validés mardi à l’unanimité par 124 oui par le Grand Conseil.

Le résultat opérationnel atteint 171,7 millions de francs, en baisse de 6,3 millions de francs par rapport à 2018, l'année de tous les superlatifs. La marge d'autofinancement atteint elle 197,9 millions de francs, avant la prise en compte des amortissements du patrimoine administratif, a indiqué le gouvernement valaisan. Elle était de 215 millions de francs, un an auparavant.

«Le compte est très bon, les exigences liées au double frein aux dépenses et à l'endettement ont été respectées sans problème», lance le président de la Commission des Finances Stéphane Pont. La Commission des finances (Cofi) n'a émis que très peu de remarques après l'analyse département par département

«Les reins solides»

Pour le PDC, ces bons résultats vont permettre de financer les coûts supplémentaires induits par le coronavirus. Ils sont «tellement bons» qu'ils vont aussi permettre d'alimenter sereinement divers fonds de réserve et provisions. Le conseiller d'Etat en charge des Finances Roberto Schmidt confirme que le canton a actuellement les reins solides et que les réserves constituées seront utiles pour surmonter la crise et relancer l'économie.