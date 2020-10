Prix à la consommation stables sur un mois

L’indice des prix à la consommation en Suisse n’a pas bougé d’un iota entre les mois d’août et de septembre, demeurant fixé à 101,2 points. L’évolution sur un an s’inscrit en négatif de 0,8%, selon le relevé publié jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’allègement des prix des voyages internationaux et des nuitées hôtelières a été compensé par un renchérissement dans l’habillement et les chaussures, ainsi que certains fruits. L’inflation sous-jacente – excluant les produits frais ou saisonniers, ainsi que les carburants – s’avère également nulle sur un mois et en recul de 0,3% sur un an. Les prix des produits indigènes ont reculé de 0,2% (-0,1% sur un an), quand ceux des produits importés ont modérément progressé de 0,3% (-3,0% sur un an).