Cyclisme - Recevoir la gourde du maillot jaune, ça n’a pas de prix

Mathieu van der Poel (26 ans) est l’une des belles histoires de l’édition 2021 du Tour de France. Le petit-fils du légendaire Raymond Poulidor avait marqué les esprits et tiré quelques larmes après avoir gagné une course sur la Grande Boucle et revêtu le maillot jaune après la deuxième étape, ce que son illust r e grand-père n’avait jamais réussi à faire durant sa grandiose carrière.