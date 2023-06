La Scandinavie à son tour aux prises avec la sécheresse

«On ne pensait pas que ça arriverait ici»

Or, les périodes sans pluie sont de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes dans le pays scandinave de 5,9 millions d’habitants. Les autorités multiplient les appels à économiser l’eau et à ne pas allumer de feu. Selon Copernicus, plus de la moitié du territoire finlandais est touchée par la sécheresse et 48,2% de la Suède.