Climat: les concentrations des gaz à effet de serre ont battu des records en 2022

Les taux de méthane et de protoxyde d’azote explosent

Les concentrations de méthane (CH4) ont également augmenté et les niveaux de protoxyde d’azote (N2O), le troisième grand gaz à effet de serre, ont connu entre 2021 et 2022 leur plus forte progression annuelle jamais observée.

En 2022, la concentration dans l’atmosphère en dioxyde de carbone s’élevait à 417,9 parties par million, celle de méthane à 1923 parties par milliard (ppb) et celle de protoxyde d’azote à 335,8 ppb. Soit une progression de 150%, 264% et 124%, respectivement, par rapport à l’année 1750.

Les effets du réchauffement actuel vont durer des décennies

Le chef de l’OMM dresse un sinistre tableau de l’état à venir de la planète: «Les conditions météorologiques deviendront plus extrêmes: chaleur intense et fortes précipitations, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer et réchauffement et acidification des océans», et «nous assisterons à une flambée des coûts socio-économiques et environnementaux».