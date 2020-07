Climat

Réchauffement: forte hausse des émissions de méthane

Les émissions mondiales de méthanes, dont 60% sont dues aux activités humaines, ont augmenté de 9% entre 2006 et 2017.

Les émissions mondiales de méthane, gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, ont augmenté de 9% entre 2006 et 2017, avec pour principale origine les secteurs de l’énergie et de l’agriculture, selon une étude publiée mercredi.

Au-delà des objectifs de l’accord de Paris

Origine humaine

Sur la période étudiée, l’agriculture est selon les chercheurs à l’origine de la majorité des émissions anthropiques (liées à l’activité humaine) de méthane, avec 30% issus des troupeaux d’élevage (fermentation digestive et fumiers) et 8% pour la culture du riz. Côté énergie fossiles, l’exploitation du pétrole et du gaz représente 22% des émissions anthropiques et l’extraction du charbon 11%. La gestion des déchets solides et liquides compte pour 18% des émissions et les feux de biomasse et de biofuel 8%, le reste des émissions étant lié aux transports et à l’industrie.