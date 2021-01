Genève : Recherche de témoins pour un accident de la route

La police aimerait comprendre le déroulement exact d’un heurt survenu lundi après-midi à proximité de la Vieille-Ville.

Lundi vers 13h45, un heurt s’est produit entre deux voitures à l’intersection entre le boulevard Helvétique et la rue de l’Athénée. L’accident a impliqué un automobiliste anglais né en 1957 et un conducteur suisse né en 1988. Ce dernier a été blessé. La brigade routière et accidents cherche d’éventuels témoins de cet épisode et les prie de contacter le 022.427.64.50.