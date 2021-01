Malade, en formation à l’étranger ou en congé maternité. Toutes ces raisons font que des élus sont empêchés de participer aux délibérations. Des personnes siégeant à la ville de Zurich ont demandé au canton s’il était possible d’avoir des suppléants pour de tels cas.

Le débat a été nourri au Grand Conseil rapporte le «Tages Anzeiger». Celui qui siège en tant que suppléant pour une courte période n’est peut-être pas assez informé sur les dossiers à suivre a argumenté une élue. Et vice versa: si de plus en plus de députés démissionnent prématurément parce qu'ils sont temporairement engagés ailleurs, beaucoup de savoir-faire sera perdu.