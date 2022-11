Saint-Gall: recherche d’indices sur un couteau lié à un meurtre de 2012

Qui peut répondre à ces questions?

Dans le cadre de la formation continue et de l’échange d’expériences entre médecins légistes et enquêteurs, les anciens crimes non résolus sont souvent évoqués et analysés dans des groupes spécialisés. Dans le cadre d’une telle formation complémentaire sur les armes de crime, des connaissances acquises dans d’autres cas pourraient être utiles pour ce cas présent. En particulier, les blessures et les marques laissées par des outils et des armes dans d’autres crimes pourraient fournir des indices pour ce meurtre de Bad Ragaz.