Le muscardin occidental devient la 100ème espèce sauvage suisse

Des scientifiques genevois et saint-gallois ont découvert qu’il existe non pas une, mais deux espèces de muscardins.

1 / 8 Les muscardins sont des animaux discrets fréquentant les lisières des forêts bien denses, peuplées de ronciers et de noisetiers qui leur fournissent gîte et couvert. Manuel Ruedi, Muséum Genève Il existe en Europe deux espèces indépendantes: le muscardin occidental et le muscardin oriental , dont les aires de répartition ne se chevauchent pratiquement pas (voir carte plus loin). Manuel Ruedi, Muséum Genève Manuel Ruedi, Muséum Genève

Il est minuscule, à de grands yeux noirs et vit dans dans les lisières des forêts denses, peuplées de ronciers et de noisetiers. Le muscardin occidental, un rongeur répandu en Europe, est la 100e espèce de mammifères sauvages découverte en Suisse. Alors que le muscardin était déjà connu des scientifiques, une récente étude a mis en évidence l’existence de deux espèces distinctes: le muscardin occidental et le muscardin oriental.

Bien que très semblables morphologiquement, il s’agit en réalité de deux espèces différentes, qui ne partagent plus de gènes depuis des millions d’années. «Les biologistes savaient qu’il existait deux lignées divergentes en Europe, mais ignoraient que c’était également le cas à plus petite échelle, en Suisse», rapporte le muséum d’Histoire naturelle de la Ville de Genève, ce jeudi. En recensant la variabilité génétique de ces petits mammifères, des chercheurs de l’institution genevoise et de son pendant saint-gallois ont constaté que les muscardins qui évoluent en Suisse oriental et en Suisse romande (échantillonnés à Genève et dans le canton de Vaud) ont génétiquement dix fois plus de différences que la moyenne habituelle qui caractérise une espèce sauvage.

Zones de contact au centre du pays

«Il faudra cependant des études plus approfondies pour trouver des caractères externes qui les différencient facilement, afin d’étudier leurs répartitions ou leurs mœurs plus précisément. Il s’agira également d’observer les interactions entre les deux espèces dans les zones de contact présumées, zones qui traversent vraisemblablement le centre de la Suisse», relèvent les spécialistes. Et d’ajouter que les naturalistes du siècle passé avaient déjà soupçonné l’existence du muscardin occidental, sans pouvoir la confirmer avec les moyens de l’époque, ce que l’ADN a permis en 2023!