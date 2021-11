Wanted : Recherché pour tentative de meurtre et divers trafics par Europol

Edinjo Pulti a été placé sur la liste des criminels les plus recherchés en Europe par les forces de l’ordre luxembourgeoises.

Le suspect de 40 ans, un Albanais, est traqué pour tentative de meurtre et trafic illégal d’armes, de munitions et d’explosifs.

Les forces de l’ordre luxembourgeoises ont inscrit Edinjo Pulti, un Albanais de 40 ans, sur la liste des personnes les plus recherchées d’Europe. Le suspect est traqué dans toute l’Europe, depuis plusieurs jours, pour tentative de meurtre et trafic illégal d’armes, de munitions et d’explosifs.