Suisse : Recherche sur le cancer: 26,5 millions investis l’an dernier

L’année dernière, 183 projets et institutions de recherche différents ont pu être soutenus. Ils visent à améliorer les chances de survie et la qualité de vie des patients atteints de cancer.

La recherche sur le cancer a bénéficié de 26,5 millions d’investissements l’an dernier. La majorité de cette somme provenait de dons privés, y compris des héritages et des legs transmis à la Fondation suisse pour la recherche sur le cancer, la Ligue suisse contre le cancer ainsi que les ligues cantonales et régionales.

Les derniers chiffres et résultats figurent dans le rapport «La recherche sur le cancer en Suisse» publié cette semaine. En 2019, la Fondation et la Ligue ont pu soutenir 183 projets et institutions de recherche différents avec ce montant. Le nombre de projets soumis était supérieur aux fonds disponibles. Ainsi, les deux organisations n’en ont pu financer qu’environ trois quarts.