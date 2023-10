Une étude romande pour mieux comprendre les agressions sexuelles

Les HUG et le CHUV ont analysé près de 700 cas de violences sexuelles commises sur les 14 ans et plus, survenus durant quatre ans. Le but est notamment d’améliorer la prise en charge des victimes.

Etude romande : Les agressions sexuelles ont plus souvent lieu l’été et le week-end

Une majorité des agressions ont lieu dans le logement de la victime ou de l’agresseur. Getty Images

Les agressions sexuelles ont plus souvent lieu le week-end, souvent durant l’été, et sont majoritairement commises par des proches au domicile de la victime ou de l’auteur. C’est ce qui ressort d’une étude menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et le Centre universitaire romand de médecine légale Lausanne-Genève (CURML).

Un tiers des agressions l’été

Cette recherche a été conduite par les urgences gynéco-obstétricales des deux établissements et ont porté sur 740 constats d’agressions commises entre 2018 et 2021 sur des victimes âgées entre 14 ans et 93 ans, avec une médiane à 24 ans. Le but est d’améliorer la prévention, l’information et la prise en charge des personnes agressées, indique un communiqué diffusé mercredi.



Le nombre de constats est deux fois plus élevé le week-end qu’en semaine, révèle l'étude. Durant l’été, il augmente de moitié, de sorte qu’un tiers des agressions sont commises à cette saison. Dans près de 60% des cas, ces violences sont le fait de connaissances des victimes et ont lieu au domicile de l’un ou de l’autre.

Amnésie fréquente

Les chercheurs relèvent aussi qu’une amnésie est très fréquente à la suite d’une agression et cela perturbe souvent la description du contexte. Elle peut être causée par la prise de substances telles que les drogues et l’alcool, fréquente dans ces situations, tant du côté de la victime que de l’agresseur. Cette perte de mémoire peut aussi être entraînée par un mécanisme de protection du cerveau face à un événement traumatique.

L’étude souligne aussi l’importance de la description des lésions causées pour les poursuites juridiques, et l’utilité de consulter le plus rapidement possible après les faits. Enfin, il a été constaté qu’une agression sexuelle est un facteur clé de vulnérabilité, qui augmente le risque que la victime en subisse à nouveau une autre.



