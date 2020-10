Covid-19 : Recherche volontaires pour se faire inoculer le virus

La recherche continue pour trouver un vaccin. Et pour ce faire, des chercheurs britanniques comptent infecter des personnes avec le nouveau coronavirus. Une première mondiale qui pose des questions éthiques.

La première étape du projet, mené en partenariat par l’Imperial College de Londres, consiste à explorer la faisabilité d’une exposition au SARS-CoV2 de volontaires de 18 à 30 ans en bonne santé et sans facteurs de risques. Cette phase initiale vise à déterminer la quantité de virus qui produit des symptômes chez une personne, explique l’Imperial College sur son site internet. Il s’agira ensuite d’étudier «comment les vaccins agissent dans le corps pour stopper ou empêcher le Covid-19, regarder les traitements potentiels et étudier la réponse immunitaire» de l’organisme.

«Le grand avantage de ces études sur des volontaires est que nous pouvons regarder chaque volontaire avec beaucoup d’attention, non seulement pendant l’infection mais aussi avant l’infection, et que nous pouvons surveiller ce qui se passe à chaque étape, y compris avant que les symptômes se développent», a-t-il ajouté. Les volontaires devront rester pendant deux semaines et demie, «à la fois pour effectuer les prélèvements et surveiller leur état avec beaucoup de soin et assurer la sécurité du public», a-t-il ajouté.