Recherches prometteuses au CHUV contre un type de leucémie

Les traitements actuels contre la leucémie myéloïde aiguë (LMA) échouent dans 30 à 40%des cas chez les enfants et chez près de la moitié des adultes. Le CHUV tente, par ses recherches, d’améliorer ce taux. Il a dévoilé mardi l’état d’avancement des analyses de deux chercheurs, qui misent non pas sur la chimiothérapie mais sur une immunothérapie cellulaire.

«L’étude vise à développer une nouvelle immunothérapie cellulaire pour les enfants et les adultes touchés par une leucémie myéloïde aiguë en rechute après un traitement standard», écrit l’hôpital. La manœuvre est la suivante: on prélève des cellules immunitaires au patient (des lymphocites T), on les manipule «pour leur apprendre à reconnaître efficacement un marqueur présent sur les cellules cancéreuses» et on transfère à nouveau les cellules chez le patient.