My 20 minutes - Reçois du cashback dans plus de 600 boutiques en ligne et profite de 10 CHF de cashback supplémentaire en tant que membre de 20 minutes

Que ce soit pour l'électronique, la mode ou les vacances : Avec Rabattcorner, tu profites de cashback et de codes promotionnels auprès de plus de 600 boutiques en ligne. Avec ton login 20 minutes, tu profites maintenant en plus de dix francs de cashback supplémentaires.

"Je réserve mes voyages en ligne et je me fais rembourser une partie du montant de mes achats en un seul clic", explique Mery. Elle est utilisatrice de Rabattcorner.ch depuis plusieurs années. Le principe du site web s'appelle "cashback" et est également très répandu au niveau international.

Pour profiter de dix francs de cashback supplémentaires, il te suffit d'avoir un compte de membre 20 minutes.

A partir d'un solde de 20 francs, le montant de cashback accumulé peut être versé sur un compte bancaire ou PayPal. "Lors de mon premier versement, j'ai reçu 438.20 francs sur mon compte bancaire dès le lendemain. sur mon compte bancaire", déclare Mery. En plus du cashback, Rabattcorner publie des offres et des codes de bon qui peuvent être utilisés directement dans la boutique concernée.



Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Rabattcorner fonctionne selon le principe du marketing d'affiliation : pour chaque commande effectuée dans une boutique partenaire, le site web reçoit une commission d'intermédiation. En contrepartie, le visiteur est renvoyé par un lien vers la page de la boutique en ligne concernée. Alors que les exploitants de blogs ou de comparateurs de prix conservent cette commission, Rabattcorner partage le montant avec ses utilisateurs sous forme de cashback. Tu reçois ainsi jusqu'à 25% de cashback dans des boutiques comme Orellfüssli.ch, Media Markt, Tchibo, Ochsner Sport, Zalando Lounge, Manor, ABOUT YOU ou des fournisseurs de voyages comme Booking, ebookers ou SWISS.

