Coronavirus

Récolte de données insuffisante dans les restaurants, selon l’OFSP

Le délégué pour le Covid-19 de l’OFSP Daniel Koch estime que le nombre de personnes partageant leurs coordonnées dans les restaurants et les bars n’est pas satisfaisant. Il souligne l’importance de s’inscrire afin d’améliorer le traçage des contaminations.

Il est important de s'inscrire dans les restaurants et les bars, a-t-il déclaré lundi lors du point de presse de la Confédération. Il faut améliorer cette situation, c'est le seul moyen de savoir qui est contaminé et d'être averti si on a été en contact avec lui.