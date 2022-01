Référendum «Lex netflix» – Récolteurs payés à la signature: «Ils sont tout le temps là!»

La loi obligera Netflix et les autres plateformes à proposer au moins 30% de films européens dans leur catalogue, en plus d’être soumis à une taxe de 4% de leur chiffre d’affaire.

Les Jeunes libéraux-radicaux (JLR) déposent jeudi leur référendum contre la «Lex Netflix» , dont la votation est prévue le 15 mai . Pour la récolte de signatures, des démarcheurs ont été payés pour arriver aux 50’000 nécessaires et pouvoir faire voter le peuple sur une taxe de 4% imposée aux plateformes et dont le produit soutiendra le cinéma suisse.

Une traînée de poudre

Mardi sur Twitter, plusieurs personnes ont témoigné avoir été approchées «pour sauver Netflix» ou pour soutenir un texte qui allait «faire baisser le prix de l’abo», ce qui n’est ni le but poursuivi par la loi, ni par ceux qui la refusent, mais qui est certainement un argument plus aguicheur.

Pour le président des JLR Matthias Müller, ce soudain afflux de messages est orchestré, la plupart provenant de personnes opposées au référendum. Il y voit un signe de la «nervosité de nos opposants qui craignent la campagne». «Nous avons fait de très bonnes expériences avec nos récolteurs professionnels et nous les formons de manière intensive avant et pendant la phase référendaire», maintient-t-il, disant que «les signatures payées représentent une part modeste du total».

«Netflix n’a pas payé»

Autre point de discorde: le financement. L’ancien conseiller national Jean Christophe Schwaab, qui parle de «méthodes déloyales», a dit avoir demandé au démarcheur qui l’a approché qui finançait la récolte, ce que ce dernier a dit ne pas savoir. «Mon petit doigt me dit que ça commence par N et finit par X», glisse ironiquement le socialiste sur Twitter.

«Ni Netflix, ni Disney+, ni Amazon n'ont financé notre référendum. Quel culot d'avancer, en toute connaissance de cause, des hypothèses qui sont clairement fausses», conteste Matthias Müller. Un pas vers la transparence, il informe que «le référendum a été financé par un petit montant à six chiffres, propre aux JLR. En outre, nous avons reçu un soutien supplémentaire de la part des partenaires du comité». Parmi eux, le parti mère du PLR, et les sections jeunes des Vert’libéraux, du Centre et de l’UDC.