Recommandation fédérale: Moins de subsides au solaire privé: «Ce serait catastrophique»

Au cœur de la critique émise par le CDF, les petites structures d’une puissance inférieure à 100kW, dont l’aménagement est 44% plus cher que les grandes surfaces posées en montagne, d’une puissance supérieure à 100kW. Cette recommandation intervient alors que le secteur du solaire connaît un boom sans précédent. Rien qu’en 2022, des panneaux d’une puissance totale de 1083 mégawatts étaient commercialisés en Suisse: un record d’efficience énergétique, correspondant à une augmentation de 45% par rapport à 2021.

Chez les partisans du renouvelable, le dossier du CDF est reçu avec nuance. «Ce rapport n’est pas une critique du solaire, les grandes centrales sont en effet plus productives que les petites structures privées, distingue Matthias Egli, président de l’association Swissolar. Cependant l’organe oublie de souligner que le plus grand potentiel réside sur les toitures des très nombreux ménages privés. En coupant les subventions de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), il y a un risque de ralentir la demande et de déséquilibrer un marché qui fonctionne.»