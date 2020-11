Suisse : Recommandations pour nourrir les oiseaux en hiver

Laa Station ornithologique suisse de Sempach rappelle que le nourrissage est le bienvenu pour autant qu’il soit approprié.

Location des mangeoires importante

La location des mangeoires est également importante afin de tenir à distance les prédateurs. Elles doivent se trouver dans un endroit dégagé et à distance d’environ deux à cinq mètres de lieux de refuge, tels que les buissons ou les arbres.

Pour les fringillidés, les moineaux et d’autres espèces se nourrissant de graines, la station conseille d’utiliser des mélanges avec des graines de chanvre ou de tournesol. Pour les frugivores et insectivores, comme les merles et les rouges-gorges, pommes, raisins, flocons d’avoine ou noix hachées sont bienvenus.