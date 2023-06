Zurich: Récompense de 10’000 fr. pour retrouver deux tableaux disparus

Le tableau «Narcisse et autres fleurs dans un vase en verre sur une plaque de marbre» de Dirck de Bray est estimé à 500’000 fr.

Le Kunsthaus de Zurich sort le chéquier quelques mois après avoir constaté la disparition mystérieuse de deux tableaux de valeurs de son inventaire. Une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée pour vol, mais jusqu’à présent, la police piétine. L’institution annonce désormais offrir une récompense pouvant aller jusqu’à 10’000 francs pour toute information permettant d’élucider cette affaire et de retrouver les tableaux.

La police a été avertie en janvier dernier. Une œuvre de Robert van den Hoecke et une autre de Dirck de Bray ont été dérobées entre le 21 septembre 2022 et le 22 décembre 2022 selon les informations disponibles à ce jour. Les deux tableaux faisaient partie d’un lot de plus de 700 œuvres mises à l’abri suite à un incendie survenu en août 2022.