Récompenses: La médecine ouvre la saison des Nobel

Le prix a couronné au cours de l’histoire des découvertes majeures telles que les rayons X, la pénicilline, l’insuline et l’ADN, mais aussi la lobotomie et l’insecticide DDT, aujourd’hui tombés en disgrâce.

La recherche sur la narcolepsie et en particulier le rôle clé d’une molécule baptisée orexine dans ce trouble du sommeil, pourrait être récompensée, selon plusieurs experts qui citent les chercheurs français Emmanuel Mignot et le japonais Masashi Yanagisawa pour cette avancée.

Le prix pourrait aussi aller à la Hongroise Katalin Kariko et l’Américain Drew Weissman, pionniers des vaccins à ARN messager qui ont ouvert la voie à la découverte des vaccins contre le Covid-19. Cette découverte leur a déjà valu de nombreuses reconnaissances mais le comité Nobel attend fréquemment plusieurs dizaines d’années pour reconnaître une percée décisive.

Thérapie cellulaire?

Ostman parie cependant plutôt cette année sur la découverte d’un biologiste américain, Kevan M. Shokat, dans la recherche sur les moyens de bloquer le gêne KRAS, dont la mutation apparaît dans un tiers des cancers, dont ceux du poumon, du colon et dans les tumeurs du pancréas.

Une nouvelle forme de thérapie appelée CAR-T permettant de programmer des cellules du système immunitaire à combattre le cancer ou la recherche sur le microbiote humain figurent aussi parmi les recherches en vue, selon le dirigeant de l’institut spécialisé dans la prédiction des Nobel Clarivate, David Pendlebury. «Il y a plus de personnes méritant un Nobel qu’il n’y a de Nobel à attribuer», constate-t-il.

La biologie de synthèse pourrait aussi être consacrée avec les découvertes des biologistes américains Stanislas Leibler et Michael Elowitz dans la conception de circuits génétiques synthétiques, selon Lars Brostrom, autre spécialiste scientifique de SR. La biologie de synthèse a pour objectif d’élaborer de nouveaux systèmes inspirés des circuits métaboliques naturels. Mais ce champ de recherche suscite également la controverse et «soulève des questions éthiques sur les limites à ne pas franchir dans la création de la vie», selon Lars Brostrom.

Manifestantes iraniennes

Pour le Nobel de chimie mercredi, le dirigeant de l’institut Clarivate estime que le séquençage de nouvelle génération de l’ADN pourrait être récompensé. Lars Brostrom, de la radio NR, penche pour le biologiste basé aux États-Unis, Omar Yaghi et son travail sur les réseaux métallo-organiques (RMO) et leurs propriétés poreuses permettant d’absorber des gaz dangereux, «un domaine important pour le futur», en particulier pour l’environnement.

Parmi les noms qui reviennent pour le Prix Nobel de littérature jeudi, sont cités la femme de lettres russe et opposante au Kremlin, Lioudmila Oulitskaïa, l’écrivaine chinoise avant-gardiste Can Xue, et Salman Rushdie, le célèbre écrivain britannique poursuivi par une fatwa.