Royaume-Uni : Réconciliation entre Harry et sa famille «possible» avant le couronnement

Selon la presse britannique, une rencontre serait envisagée entre Harry, son père Charles III et son frère William afin d’apaiser les tensions avant le couronnement du roi le 6 mai prochain.

William, Harry, Charles III et Camilla, le 19 septembre 2022, lors des funérailles de la reine Elizabeth II.

Une rencontre entre Harry et le reste de la famille royale britannique serait envisagée avant le couronnement de Charles III en mai dans l’objectif d’apaiser les tensions, après la publication des mémoires explosifs du prince, a rapporté le journal britannique «The Sunday Times».

«Il va falloir que toutes les parties soient flexibles, mais c’est possible, c’est réparable», estime une source proche du roi et d’Harry citée par le journal dominical, qui évoque la possibilité d’une réunion entre Harry, son père Charles et son frère William, avant le couronnement le 6 mai.