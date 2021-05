Suisse : Reconnaissez-vous ce futur aventurier?

Sur ce cliché posté sur Instagram, l’homme est d’âgé d’environ 16 ans et il n’a pas beaucoup changé.

«J’adore regarder ce cliché et me souvenir des grands rêves qui se préparaient en moi. Je ne suis pas du genre nostalgique, mais je crois qu’il est important de regarder d’où vous venez et de vous demander si la version jeune de vous serait fière de la personne que vous êtes devenue», a ajouté Mike Horn.