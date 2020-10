France : Reconnaissez-vous cet acteur à ses débuts?

Ce comédien a ressorti une photo dossier de ses albums et a beaucoup fait rire la Toile.

C’est Arnaud Ducret. L’acteur de 41 ans est tombé sur d’anciennes photos pendant son déménagement et en a partagé trois sur Instagram, dont une de lui bébé et une le montrant à l’époque où il était chanteur de gospel. Mais celle qui a le plus fait réagir les abonnés de l’acteur, c’est la première image, prise au début de sa carrière.