Paris: Reconnaissez-vous cette célèbre chanteuse?

Il s’agit de Doja Cat. La chanteuse et rappeuse américaine de 27 ans, qui a craint de s’appeler Noël sur Twitter pour toujours, est arrivée au défilé Schiaparelli lundi 23 janvier 2023 le corps, le visage et la tête recouverts de plus de 30’000 cristaux rouges appliqués un par un à la main.