France : Reconnaissez-vous cette jeune fille?

Avant de connaître la célébrité à la fin de l’année 2011, cette Française était une enfant comme les autres, passionnée par les animaux.

Il s’agit de Delphine Wespiser, Miss France 2012 . L’Alsacienne de 29 ans a partagé plusieurs clichés d’elle enfant pour rendre hommage à son premier chien, Paypper, qui l’a accompagnée durant plusieurs années. Les cinq photos permettent de voir l’évolution de la chroniqueuse et de son animal au fil des années.

Végétarienne, Delphine Wespiser défend la cause animale et s’engage régulièrement auprès de diverses associations. La compagne de Roger poste également des clichés et des vidéos de ses chiens sur Instagram.