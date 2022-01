Instagram : Reconnaissez-vous cette star?

Cette célébrité mondiale a partagé une photo d’elle surprenante sur Instagram. Avez-vous trouvé de qui il s’agit?

C’est The Weeknd! Le chanteur canadien s’est vieilli pour la couverture de son prochain album, «Dawn FM» , dont la sortie est prévue pour le 7 janvier 2022. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette transformation est réussie, tant il est difficile de reconnaître l’interprète de «Blinding Lights».

The Weeknd est un habitué des changements physiques. L’homme de 31 ans, à qui on a prêté une relation avec Angelina Jolie avait déjà fait flipper ses fans en janvier 2021 en apparaissant le visage déformé dans le clip de «Save Your Tears».