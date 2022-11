La mère de Pete Davidson partage des photos de lui enfant

Anniversaire : Reconnaissez-vous cette star?

Pete Davidson a vu le jour à New York.

Il s’agit de Pete Davidson. Et force est de constater que le comédien américain, qui sortirait avec Emily Ratajkowski, n’a pratiquement pas changé physiquement depuis son enfance. S’il est un peu plus compliqué de le reconnaître sur les deux premières photos du carrousel partagé par sa maman sur Instagram, il est nettement plus identifiable sur les suivantes.