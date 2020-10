Campagne nationale : Reconnaître l’attaque cérébrale, un geste qui sauve des vies

En vue de la Journée mondiale de l’AVC, qui aura lieu le 29 octobre, la Fondation Suisse de Cardiologie lance une campagne nationale pour sensibiliser le public à reconnaître les signes et réagir rapidement.

Un cinquième des victimes d’attaque cérébrale en meurt, un tiers reste handicapé. De nombreux décès et séquelles graves pourront être évités si plus de personnes connaissent les symptômes et la conduite à tenir. C’est pourquoi la Fondation Suisse de Cardiologie a lancé le 12 octobre la campagne nationale «Reconnaître l’attaque cérébrale. Sauver des vies.»

Appeler le 144 en urgence

L’important est, en cas de signaux d’alarme, d’alerter le plus vite possible le numéro d’appel d’urgence 144. En effet, «time is brain» (le temps, c’est du cerveau): une attaque cérébrale est en général causée par un caillot de sang qui bloque un vaisseau cérébral. Les tissus situés en aval ne sont alors plus oxygénés ni alimentés et les zones du cerveau concernées meurent très rapidement.