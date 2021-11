Vevey : Reconnu coupable d’avoir tenu des propos antisémites en public

Le Tribunal de l’Est vaudois a condamné un ex-haut fonctionnaire français pour avoir comparé le coronavirus et les Juifs lors d’une soirée en mars 2020 à Aigle (VD).

Pour avoir déclaré: «I l y a pire que le coronavirus: le judéovirus » , l’ancien haut fonctionnaire français Henry de Lesquen a été reconnu coupable , jeudi, de discrimination , pour le Tribunal de l’Est vaudois. Selon la Cour, c es propos étaient bien d’une teneur antisémite . E l le a ainsi condamné le septuagénaire à 30 jours-amendes avec sursis et à une amende de 900 francs ., rapporte «24 heures» Son avocat, Me Jean-Luc Addor a d’ores et déjà annoncé qu’il fera appel auprès du Tribunal cantonal vaudois.