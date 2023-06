Bienne: un homme a été reconnu coupable de meurtre après 24 ans

Un ressortissant macédonien de 65 ans a été condamné en première instance à 18 ans et trois mois de prison, mardi après-midi, à Bienne. Il a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre pour des faits remontant à 1999. Quatre hommes avaient pénétré dans le domicile d’une famille dans le quartier de Mâche, à Bienne, avaient menacé la mère, le père et un des fils. Les truands les avaient ligotés avant de repartir avec des bijoux et une arme.