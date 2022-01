Bâle : Reconnu coupable d’homicide par négligence, il est acquitté

En 2019, un cycliste était décédé après un accident avec un camion. Le ministère public avait déclaré le chauffeur coupable d’homicide involontaire. Le tribunal pénal l’a acquitté.

En octobre 2019, le militant écologiste bâlois, Martin Vosseler, décédait dans un accident de la route. Alors qu’il circulait à vélo, il avait été renversé et tué par un camion. Le ministère public de Bâle-Ville avait alors émis une ordonnance pénale contre le chauffeur du camion et l’avait reconnu coupable d’homicide par négligence. De plus, les frais de justice s’étaient élevés à plus de 17’000 francs.