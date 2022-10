Affaire du Molok (VS) : Reconnue coupable d’assassinat, la fille de la victime fait appel

En septembre dernier, une quinquagénaire lausannoise avait été reconnue coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat sur sa mère de 81 ans, en octobre 2017. Pour avoir tué cette dernière à coups de casserole et dissimulé son corps dans un Molok, à Haute-Nendaz (VS), le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey avait condamné la fille de la victime à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de Ia période de détention provisoire. Contacté lundi, le Tribunal indique que l’accusée a fait appel peu après l’annonce du jugement.