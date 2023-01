Reconstruction de l’hymen: une gynécologue pour l’interdiction

Briser les mythes

Meriam Mastour, consultante sur les questions d’égalité et de discriminations, est également opposée à l’interdiction. «Tant que le mythe de la virginité n’est pas levé dans les communautés culturelles et religieuses, une telle interdiction pourrait mettre en réel danger les femmes qui se trouvent dans une situation de détresse», dit-elle. Michal Yaron rappelle pour sa part qu’il est faux de définir la virginité d’une femme par l’hymen. Celui-ci n’est parfois déjà plus intact lors du premier rapport et ne se rompt pas forcément non plus lors de celui-ci. L’OMS plaide de son côté pour l’interdiction des tests de virginité, auxquels sont encore souvent soumises de nombreuses femmes dans certains pays.