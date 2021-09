Sierre – Montana – Crans (VS) : Reconstruction du funi: le feu est vert, dans tous les sens du terme

L’installation reliant la plaine et la station va être retapée et vise l’objectif d’une exploitation 100% renouvelable. Des oppositions sont par contre toujours en cours.

De nouveaux rails seront posés et «fixés sur des éléments absorbant les vibrations, diminuant ainsi les émissions de bruit et améliorant le confort des usagers», lit-on encore. De plus, l’énergie de freinage du funiculaire sera récupérée et utilisée aux heures de pointe. «L’objectif est une exploitation avec une énergie 100% renouvelable et zéro émission carbone», dit le gouvernement valaisan.