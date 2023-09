La flèche de Notre-Dame sera visible pendant JO Paris 2024

Objectif JO

«La silhouette de la cathédrale a complètement changé depuis l’incendie. J’espère que, lors des Jeux olympiques en juillet 2024, nous aurons retrouvé également cette grande toiture de la cathédrale et cette flèche au-dessus. Et chacun percevra à ce moment-là qu’on est vraiment très près de la réouverture quelques mois plus tard», a-t-il poursuivi. La flèche, un «chef-d’œuvre de charpente en bois», va s’élever jusqu’à 100 mètres de hauteur et sera visible «fin 2023».