Paris

Reconstruire Notre-Dame à l’identique, c’est possible

Des charpentiers ont prouvé qu’ils pouvaient reconstituer la nef de la cathédrale parisienne en moins d’une année.

Pour l’ensemble de la charpente, il faudrait un millier de chênes, sur le gros million que compte la France, souligne le scientifique. En plus d’être très économique et écologique, le travail du bois à l’ancienne fournit d’autres avantages: l’arbre est choisi en fonction des besoins, sans passer par une scierie. «On repère des défauts qui permettent d’éliminer une pièce» ou de modifier son usage, illustre un charpentier, heureux d’être en contact direct avec la nature. Travailler à la hache permet de «suivre la fibre naturelle de l’arbre et d’obtenir une structure plus résistante». «Cela redonne du sens au métier de charpentier», conclut le chercheur.