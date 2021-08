Canicule en Europe : Record absolu de chaleur en Espagne avec 47,4°

Le mercure a atteint des sommets à Cordoue, dans le sud du pays.

Entre 2011 et 2020, l’Espagne a enregistré deux fois plus de vagues de chaleur que durant chacune des trois décennies précédentes. Les scientifiques considèrent les canicules à répétition comme un résultat indéniable du réchauffement de la planète et estiment que ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier.