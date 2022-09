Gaming : Record battu pour le Z Event

Le Z Event, marathon de streaming caritatif organisé par ZeratoR, a récolté plus de 10 millions d’euros en faveur de l’environnement, ce week-end, dépassant même d’une centaine de milliers d’euros le record de l’année précédente. Les dons seront reversés aux associations Sea Shepherd, LPO, WWF, Time for the Planet et The Sea Cleaners.