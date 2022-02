JO 2022 – Record d'Iran menacé pour… dopage

L’Iranien lors d’une course FIS en Italie cet hiver.

«L'échantillon a été collecté par l'ITA, sous l'autorité du Comité international olympique, durant un contrôle hors compétition réalisé le 7 février à Pékin, a indiqué l'organisation en charge des contrôles anti-dopage en Chine. Le résultat a été officialisé par le laboratoire accrédité de l'Agence anti-dopage de Pékin. L'athlète a été informé et provisoirement suspendu.»

L'Iranien Saveh Shemshaki ne peut donc ni participer aux Jeux, ni s'entraîner, coacher ou participer à quoi que ce soit aux JO de Pékin. Celui qui a pour idole l'Américain Bode Miller aurait pu égaler en Chine le record de participations aux épreuves de ski pour un athlète de son pays (quatre d'affilée). Le coureur avait réalisé ses meilleurs résultats à Sotchi, finissant 31e en slalom et 55e en géant.

Shemshaki a aussi porté le drapeau de son pays lors des cérémonies d'ouverture à Vancouver, Sotchi et dans le Nid d'oiseau pékinois. La délégation iranienne ne comptait que deux sportifs aux JO 2022. Il n'y a désormais plus qu'une seule personne en lice pour représenter l'ancienne Perse: son collègue skieur et compatriote Atefeh Ahmadi.