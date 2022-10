Jeux vidéo : Record de 20'000 visiteurs à la HeroFest et doublé lausannois

La manifestation qui s'est déroulée ce week-end à BernExpo a fait le plein, en mettant à l'honneur les jeux vidéo, l'e-sport et le cosplay.

«C'est incroyable! Cette année, la HeroFest a été plus grande que jamais, tant en termes d'offre que de fréquentation. Le samedi, nous avons même affiché complet», s'est réjoui Matt Huber, directeur du festival. Plus de 20'000 visiteurs ont afflué à BernExpo ce week-end, un record pour la manifestation autour du gaming, du cosplay et de l'e-sport. Un total de 65'000 francs de cash prize a été distribué lors des différentes compétitions de cette HeroFest.