Record de billets vendus aux Francomanias

La manifestation, à Bulle (FR), a cartonné. En cinq jours, les Francomanias ont attiré entre 16’000 et 18’000 personnes, dont 5’500 pour les lieux payants. Du jamais-vu. «Magnifique», a lâché Jean-Philippe Ghilani, samedi 3 septembre 2022 à l’heure du bilan. Le directeur était d’autant plus content qu’une partie des festivaliers ne venaient pas de la région: «Ça montre la qualité du programme. On a le niveau pour accueillir des têtes d’affiche internationales. Leurs énormes productions se sont adaptées à la taille de nos scènes. Quelle fierté!»