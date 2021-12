Pandémie : Record de cas au Royaume-Uni, masque à l’extérieur en Espagne

Mercredi, la propagation du variant Omicron se poursuivait en Europe, avec de nouveaux tours de vis dans plusieurs pays et des contaminations records au Royaume-Uni.

«Omicron devient, ou est déjà devenu, dominant dans plusieurs pays, y compris au Danemark, au Portugal et au Royaume-Uni, où les chiffres sont multipliés par deux tous les jours et demi à trois jours, entraînant des taux inédits de transmission», a déclaré le D r Hans Kluge, directeur de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe.

Record battu

Record battu également au Royaume-Uni, qui a franchi pour la première fois mercredi la barre des 100’000 nouveaux cas quotidiens (106’122, dont plus de la moitié d’Omicron). Le pays, parmi les plus durement touchés au monde (plus de 147’500 morts, dont 140 ces dernières vingt-quatre heures), tente d’accélérer la vaccination. Près d’un million de doses de rappel sont administrées chaque jour.

Vaccination des enfants en France

Omicron se répand également «à très vive allure» en France et pourrait y devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel-An, selon le gouvernement, qui a appelé à «accélérer» le recours au télétravail. Le nombre de contaminations pourrait dépasser les 100’000 par jour fin décembre, a prévenu le ministre de la Santé.

La Belgique a annoncé mercredi soir la fermeture de ses cinémas et salles de spectacle. Cafés et restaurants peuvent rester ouverts jusqu’à 23 heures.

Treize millions de confinés en Chine

Les données cliniques des dernières semaines laissent penser qu’Omicron n’est pas plus dangereux que les précédents variants, notamment le Delta. Mais les scientifiques mettent en garde contre un effet d’optique. Car Omicron étant beaucoup plus contagieux, les conséquences pourraient être graves sur le plan collectif, la flambée des contaminations entraînant mécaniquement une hausse du nombre de patients hospitalisés – notamment les personnes fragiles ou non vaccinées – et finalement davantage de décès.