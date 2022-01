Australie : Record de cas de coronavirus lié à Omicron, ruée sur les tests

L’Australie a enregistré mardi un record de près de 50'000 cas quotidiens de contaminations au coronavirus, provoquant une ruée de la population sur les tests de dépistage malgré leur coût.

Ruée sur les tests

Bien que le nombre de patients gravement malades reste plutôt bas, la hausse des cas a entraîné une ruée sur les tests antigéniques rapides, de plus en plus rares, et des files d’attente de plusieurs heures se sont formées devant les centres effectuant des tests PCR, plus fiables.