Amérique latine : Record de chaleur et feux de forêts en Amazonie colombienne

Janvier 2022 a été le mois le plus chaud pour l’Amazonie colombienne au cours de la dernière décennie, entraînant une multiplication des feux de forêt, avec un très probable impact sur la qualité de l’air jusqu’à Bogotá.

Selon un rapport du ministère de l’Environnement auquel l’AFP a eu accès vendredi, le mois de janvier a enregistré la «valeur la plus élevée de points chauds au cours des dix dernières années» dans l’Amazonie colombienne.

Le phénomène se produit, ajoute le ministère, lorsque le pays traverse une saison de faibles précipitations. Elle est due aux «activités anthropiques», c’est-à-dire aux activités humaines, dont «la plus importante est associée aux fronts de déforestation», ajoute le rapport.

Fin janvier, le ministère a recensé plus de 3300 «points chauds» dans les six départements qui composent l’Amazonie colombienne, dont 1300 dans la seule région du Guaviare.

Selon des témoignages recueillis par l’AFP en octobre dans cette région, paysans et propriétaires terriens profitent de la saison sèche, de janvier à avril, pour brûler les arbres coupés, planter à la place des plants de coca ou y laisser paître le bétail.

La Fondation pour la conservation et le développement durable (FCDS), qui tient son propre décompte et survole régulièrement les zones concernées, a enregistré au moins 938 feux de forêt, le chiffre le plus élevé pour un mois de janvier depuis 2012.