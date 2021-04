Coronavirus : Record de contaminations en Inde, les JO en question

L’Inde a enregistré jeudi un nouveau record de contaminations au Covid-19, risquant de devenir un épicentre de la pandémie qui menace encore la tenue des JO déjà reportés d’un an en 2020.

Avec plus de 200’000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures, l’Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants passé lundi au deuxième rang des pays le plus touchés dans le monde en nombre de cas devant le Brésil, voit le nombre de contaminations quotidiennes doublé depuis début avril.

Les médecins indiens s’inquiètent en particulier du nombre de patients âgés de moins de 45 ans, souffrant de symptômes plus graves que l’an dernier. «Nous voyons également des enfants de moins de 12 et 15 ans admis avec des symptômes. L’année dernière, pratiquement aucun enfant ne présentait de symptômes», déclare à l’AFP Khusrav Bajan, consultant à l’hôpital national P.D. Hinduja de Bombay. Cette flambée intervient alors que le pays peine à soutenir le rythme de la vaccination en raison d’une pénurie de doses: seules 114 millions d’injections ont été administrées jusqu’à présent.

Les Jeux en danger

«Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n’est plus possible» de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD, conservateur). «Si les infections se répandent à cause des Jeux olympiques, je ne sais pas à quoi ils servent». Même si d’autres officiels ont immédiatement minimisé ces propos, l’opinion publique japonaise se montre de plus en plus hostile à l’événement, inquiète d’une quatrième vague de contaminations.