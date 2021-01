Statistiques : Record de créations de start-ups malgré la crise

Près de 47’000 entreprises ont été inscrites au registre de commerce suisse en 2020. C’est 5,3% de plus qu’en 2019. Mais la Suisse romande affiche un léger recul.

Pour beaucoup de personnes qui prévoyaient depuis longtemps de créer leur entreprise, la crise a été un élément déclencheur, a commenté Michele Blasucci, créateur et directeur de Startups.ch, elle leur a fait prendre conscience que l’on pouvait se retrouver confiné chez soi du jour au lendemain. De nombreux jeunes créateurs y ont vu un signal clair pour agir sans attendre et combler les lacunes du marché».

Disparité géographique

Les grandes régions de Suisse du Nord-Ouest +10,5 %, de Suisse centrale +10,1%, de Suisse orientale +8,4%, de Zurich +7,5% et de l’Espace Midlands +6,0% connaissent de nouveaux records en 2020 en termes de nombre de créations d'entreprises. Le Tessin a été durement touché par la pandémie, on constate une baisse du nombre de créations d'entreprises par rapport à l'année précédente, à savoir -10,6 %. La Suisse du Sud-Ouest a pu se redresser au cours de l'année et n'a enregistré qu'un léger recul de 0,2% des nouvelles entreprises, analyse pour sa part IFJ l’Institut für Jungunternehmen (IFJ) à Saint-Gall.

Environ 50 % de toutes les créations d'entreprises se situent dans les secteurs de l'artisanat (16,7%), du conseil (10,2%), du commerce de détail (8,6%), de l'immobilier (8,1%) et de la finance et des assurances (6,8%). Le nombre le plus faible de créations d’entreprises se trouve dans les activités d'impression et d'édition (0,3%), de haute technologie (0,6%), d'agriculture et de sylviculture (1,1%) et de la formation (1,8%), selon l’IFJ.