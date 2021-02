Les professionnels de la santé peuvent désormais compter sur 240 collègues supplémentaires, annonce lundi la Haute École de Santé Vaud (HESAV) via un communiqué. Un nombre record de diplômés Bachelor HES-SO, qui confirme l’attractivité des professions de la santé auprès des jeunes générations et amène une relève bienvenue dans le contexte sanitaire actuel, selon l’établissement. Inka Moritz, directrice de l’HESAV, parle d’«une montée progressive des effectifs» : «Ils étaient 178 diplômés en 2017 et 215 en 2019.»